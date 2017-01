EXCLUSIVO-Cemig contrata bancos para vender hidrelétricas e negócio de gás, dizem fontes

Por Tatiana Bautzer e Guillermo Parra-Bernal e Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia energética mineira Cemig contratou ao menos três bancos de investimento para preparar a venda de pequenas centrais hidrelétricas e uma unidade de distribuição de gás, disseram três fontes com conhecimento direto dos planos.

A iniciativa é parte dos esforços da segunda maior empresa de distribuição de energia do Brasil para reduzir sua dívida.

A Cemig, controlada pelo governo do Estado de Minas Gerais, contratou o Itaú BBA para preparar a venda da unidade de gás, conhecida como Gasmig, disseram duas das fontes, que pediram anonimato já que o plano é sigiloso. A Cemig espera levantar 1,7 bilhão de reais com a venda da unidade de Gasmig, disseram as fontes.

De acordo com as três fontes, a Cemig também deu mandato ao Banco do Brasil e ao BTG Pactual para coordenar a venda de algumas das 24 pequenas centrais hidrelétricas da companhia, todas em Minas Gerais.

A Cemig, Itaú BBA, BB e BTG Pactual não quiseram comentar.

A Cemig está vendendo ativos com retornos decepcionantes ou que demandem muito capital, num esforço para reduzir a dívida, que atingiu mais de 13 bilhões de reais no final de março.

A Reuters publicou recentemente que a Light, controlada da Cemig, está negociando a venda de uma fatia de 16 por cento na Renova Energia, atraindo o interesse das chinesas State Grid, Three Gorges e CGGC Energy.