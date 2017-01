Federer vence Cilic de virada e mantém sonho de 8º título em Wimbledon

LONDRES (Reuters) - O tenista suíço Roger Federer deixou seu exército de fãs sob tensão por quatro sets antes de manter viva sua campanha pelo oitavo título de Wimbledon, o que seria um recorde, com uma vitória por 6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9) e 6-3 sobre Marin Cilic nas quartas de final do torneio, nesta quarta-feira.

A surpreendente eliminação de Novak Djokovic na terceira rodada do torneio aumentou as esperanças de que esta seja a semana em que o suíço finalmente encerrará a busca por seu 18º título de Grand Slam, que já dura quatro anos, já que o tenista sérvio foi o único a derrotar Federer nos principais torneios do circuito no último ano.