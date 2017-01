Itália recupera 217 corpos de barco de imigrantes naufragado em 2015

O barco foi retirado do leito do mar e levado a uma instalação naval na Sicília na semana passada. O naufrágio, ocorrido cerca de 135 quilômetros ao norte da Líbia, de onde partiu, levou a União Europeia a intensificar seus esforços de resgate no Mediterrâneo.

Inicialmente se acreditou que pelo menos 700 pessoas pereceram no desastre, com base nos testemunhos de sobreviventes. Na semana passada, um agente da Marinha disse crer que no mínimo cerca de 300 corpos ainda estavam no compartimento de carga, que somados aos 169 recuperados do leito do mar nas imediações elevariam o saldo de mortes para quase 500.