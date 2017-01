Tribunal espanhol arquiva processo sobre contratação de Neymar

O juiz da Audiência Nacional José de la Mata determinou a extinção do processo, no qual também foram investigados o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell e o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, entre outros.

A investigação judicial espanhola começou depois que um sócio do Barcelona questionou os valores públicos do acordo para contratar Neymar. A equipe catalã inicialmente disse que pagou 57,1 milhões de euros pelo brasileiro, mas depois admitiu que o custo foi perto de 100 milhões de euros.

O Barcelona, ​​que tinha sido acusado de esconder parte do dinheiro pago na contratação, concordou com os promotores em pagar uma multa de 5,5 milhões de euros no âmbito do caso.