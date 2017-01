Ministro da Economia de Cuba revela detalhes sobre medidas de austeridade severas

HAVANA (Reuters) - Cuba vai cortar drasticamente gastos com eletricidade, importações e investimento e vai reduzir o consumo de combustível em cerca de 28 por cento até o final do ano, disse o ministro da Economia, Marino Murillo, em um discurso a portas fechadas na Assembleia Nacional, publicado neste sábado pela imprensa estatal.

As medidas colocarão a economia dependente das importações em terreno negativo, apesar do auge do turismo devido a uma abertura cada vez maior de relações com os Estados Unidos.