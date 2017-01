Hillary considera senador Tim Kaine como escolha segura para candidato a vice

Com um currículo que inclui um período como missionário em Honduras antes de se tornar um advogado de direitos civis, Kaine poderia preencher uma série de requisitos na lista de exigências para um candidato a vice-presidente de Hillary.

Fluente em espanhol, ele poderia capitalizar os esforços da ex-primeira-dama para atrair eleitores latinos. Kaine também é afável, inteirado sobre política externa e tem experiência executiva por ter sido governador da Virgínia e prefeito de Richmond, a capital do Estado.

Ele é uma escolha segura e óbvia, de acordo com muitos democratas do Congresso. E, embora a campanha de Hillary esteja mantendo o processo de seleção do vice em sigilo, muitos correligionários em Washington veem Kaine como o favorito para a vaga.