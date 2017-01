EXCLUSIVO-Governo brasileiro estuda apelar à OMC contra subsídios à Bombardier

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro estuda abrir uma disputa na Organização Mundial do Comércio(OMC) contra subsídios dados pelo governo canadense à empresa de aviação Bombardier, concorrente direta da brasileira Embraer, afirmou o ministro das Relações Exteriores, José Serra, em entrevista exclusiva à Reuters nesta quinta-feira.

“Está se estudando entrar novamente como se entrou no passado. A Bombardier é subsidiada com um bilhão de dólares anuais pelo governo canadense e é concorrente da Embraer”, disse o ministro.

A Bombardier fechou um acordo com o governo da Província de Quebec para criação de uma joint venture chamada CSeries Aircraft Limited Partnership, em que o governo ficará com 49,5 por cento das ações e a Bombardier com o restante, para desenvolvimento de uma nova família de aeronaves CSeries.