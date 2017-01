Governo de SP diz que retomará discussões sobre privatização da Cesp; ações disparam

SÃO PAULO (Reuters) - O governo de São Paulo retomará brevemente discussões sobre a privatização da estatal paulista de energia Cesp, disse o secretário da Fazenda do Estado, Renato Villela, para investidores em evento promovido pelo JPMorgan nesta sexta-feira, o que levou as ações da elétrica a dispararem na Bovespa.

De acordo com relatório do JPMorgan, Villela afirmou no encontro que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) provavelmente ajudará a coordenar um eventual processo de venda da companhia.