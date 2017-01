Plano de segurança da Olimpíada do Rio será revisado após ataque em Nice

BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O plano de segurança da Olimpíada do Rio de Janeiro subiu de patamar e será revisado depois do atentado ocorrido na França, em que um caminhão foi usado para matar mais de 80 pessoas, afirmou nesta sexta-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen.