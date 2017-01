SpaceX tenta enviar anel de encaixe de táxis espaciais para Estação Internacional

CABO CANAVERAL, Flórida (Reuters) - A empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, fará na segunda-feira uma segunda tentativa para entregar um dos dois adaptadores, espécie de anel de encaixe, para a Estação Espacial Internacional, em um passo crucial para permitir que táxis espaciais norte-americanos transportem astronautas para o laboratório em órbita, afirmou a Nasa neste domingo.

A Space Exploration Technologies, ou SpaceX, tentou no ano passado instalar o anel de encaixe pela primeira vez, mas o equipamento foi destruído em um acidente durante o lançamento.

"Eu sei o quão crítico é este momento para a Nasa," afirmou Hans Koenigsmann, vice-presidente da SpaceX e responsável pela missão, durante uma coletiva de imprensa no sábado.

Cerca de 2 minutos e meio após a decolagem, a parte principal do foguete irá separar, virar e tentar pousar no chão a alguns metros do local de lançamento.