ARM lidera ganhos em ações de tecnologia e índices europeus sobem

LONDRES (Reuters) - O mercado acionário europeu teve alta nesta segunda-feira com as ações de tecnologia avançando após uma proposta pela empresa britânica ARM, permitindo que os mercados compensassem as preocupações sobre a Turquia que pesaram sobre algumas ações de viagens e financeiras.

As rivais da ARM, como a Dialog Semiconductor, a AMS e a Infineon, também tiveram ganhos, levando o índice de tecnologia do STOXX Europe 600 a uma alta de 3,5 por cento.

No entanto, as ações de operadores de turismo como a Thomas Cook e a TUI caíram, uma vez que para analistas a tentativa de golpe na Turquia afetou as empresas de turismo para as quais a Turquia é um dos principais destinos de férias.