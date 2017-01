Tesla encurta endereço na internet e faz mistério sobre mudança formal de nome

Representantes da Tesla não fizeram comentários de imediato ao serem questionados se a mudança no endereço indica uma possível mudança no nome da companhia.

A Apple encurtou seu nome anterior, Apple Computer, em 2007, pouco antes do lançamento do iPhone, que levou os negócios da empresa a uma nova direção.

Além de veículos elétricos, a Tesla também produz baterias para uso doméstico e de empresas. Internautas que digitam o endereço teslaenergy.com para terem informações sobre as baterias da empresa agora são redirecionados para tesla.com/energy.

Musk propôs a fusão da Tesla com a SolarCity, uma fornecedora de painéis solares. Ele é o maior acionista de ambas as empresas.

Em junho, Musk afirmou que a combinação dos painéis solares da SolarCity com os carros e as baterias da Tesla criaria uma "companhia de armazenamento e geração de energia" que poderia atingir um valor de mercado na casa do trilhão de dólares.