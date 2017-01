Risco de lixo na Baía de Guanabara para velejadores é baixo, diz secretário

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Não há como garantir que nenhum velejador será prejudicado pelo lixo flutuante da Baía de Guanabara durante as provas de vela dos Jogos de 2016, afirmou o secretário estadual de Ambiente, André Corrêa, que considera o risco de isso acontecer muito baixo, bem como o de contaminação pelo contato com água.

Corrêa destacou que a água no local das raias olímpicas é historicamente boa pela proximidade com o mar aberto, proporcionando uma constante troca de água. Segundo o secretário, o Estado tem tomado providências para garantir a qualidade da água e para eliminar o lixo flutuante da baía, evitando riscos para os velejadores.

“A probabilidade disso acontecer é muito baixa, mas eu não seria leviano de garantir, porque lixo zero não existe nem na Baía de Guanabara e nem em qualquer baía do mundo”, disse Corrêa a jornalistas nesta quarta-feira, quando questionado sobre a possibilidade de um barco ser afetado por lixo flutuante e sobre o risco de contaminação pela água.

O secretário já mergulhou no local das provas para convencer sobre a balneabilidade do local onde estão as raias olímpicas e disse que o faria de novo se necessário.

Somente no mês passado, os ecobarcos recolheram em média 700 quilos diários de lixo de resíduos da baía e com a proximidade dos Jogos o período de atuação dos ecobarcos será ampliado.

O Estado havia se comprometido a tratar 80 por cento do lixo lançado na Baía de Guanabara até a Olimpíada, mas desde o ano passado a meta foi abandonada por falta de recursos para as obras de saneamento nos municípios do entorno, que lançam diariamente toneladas de esgoto no local. Continuação...