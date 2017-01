Tribunal esportivo rejeita recurso da Rússia contra banimento do atletismo da Rio 2016

LAUSANNE, Suíça, (Reuters) - A Corte Arbitral do Esporte (CAS) informou nesta quinta-feira que rejeitou o recurso russo contra o banimento do país das competições de atletismo dos Jogos Rio 2016, que têm início em 5 de agosto.

"A CAS rejeita a reivindicação/apelação do Comitê Olímpico Russo e 68 atletas russos", informou o mais alto tribunal esportivo do mundo em comunicado, gerando uma condenação imediata de Moscou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o princípio de responsabilidade coletiva não é aceitaval, e a bicampeã olímpica do salto com vara Yelena Isinbayeva afirmou que o veredicto da CAS representa "o funeral do atletismo".