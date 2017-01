AccorHotels compra grupo de serviços hoteleiros em desafio a Airbnb

Sob os termos do acordo, a AccorHotels, quinto maior grupo de hoteis do mundo, vai comprar 80 por cento da John Paul por cerca de 150 milhões de dólares em ações e dívida.

"Com a John Paul, poderemos fornecer serviços para pessoas que nunca estiveram em hoteis da Accor", afirmou o presidente-executivo da rede hoteleira, Sebastien Bazin.

A resposta dele à chamada economia compartilhada tem sido uma onda de aquisições no setor.

Em fevereiro, a AccorHotels comprou 30 por cento da Oasis Collections, mercado online de aluguel nos EUA, e 49 por cento da Squarebreak, startup francesa que oferece aluguel de luxo na França. Em abril, comprou a britânica onefinestay, especializada em aluguel de moradias de luxo com serviços hoteleiros.

Fundada em Paris em 2007, a John Paul se fundiu com a norte-americana LesConcierges em 2015, criando um grupo com mil empregados e operações na América do Norte, Europa, África, Ásia e Pacífico. A empresa estima receita de 60 milhões de dólares em 2016 e margem de lucro operacional de 15 a 20 por cento.