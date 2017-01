S&P 500 e Nasdaq têm leves ganhos; Alphabet e Amazon sobem após fechamento

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em leve alta nesta quinta-feira, com investidores indo além dos dados decepcionantes da Ford e comprando ações da Apple, enquanto as ações da Alphabet avançaram depois do fechamento, repercutindo o resultado trimestral da controladora do Google.

O índice Dow Jones caiu 0,09 por cento, a 18.456 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,16 por cento, a 2.170 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,3 por cento, a 5.155 pontos.

Após o fechamento, as ações da Alphabet, saltaram 4 por cento, reagindo à divulgação da receita acima do esperado. As ações da Amazon.com subiram 1,7 por cento após seu resultado trimestral.

"O setor de tecnologia tem sido o mais forte ao longo do último mês", disse Michael Matousek, operador-chefe em US Global Investors, em San Antonio.

Mais cedo, as ações da Apple subiram 1,35 por cento, dando o maior impulso ao S&P 500.

Entre os 10 principais índices acionários do S&P 500, seis avançaram, com o de consumo básico subindo 0,47 por cento.

A Ford divulgou vendas fracas na China e declarou que a longa recuperação da indústria automotiva nos Estados Unidos está chegando ao fim, o que levou a uma queda de 8,16 por cento em suas ações. O papel foi a maior influência negativa no S&P 500.