Apesar de problemas, COI mantém otimismo e diz que Olimpíada será um sucesso

A primeira edição dos Jogos na América do Sul começará no dia 5 de agosto, e os organizadores ainda correm para finalizar algumas instalações.

A Linha 4 do metrô que leva até o Parque Olímpico foi inaugurada apenas no sábado, em um momento no qual o país passa pela sua pior recessão desde a década de 1930. [nL1N1AG09Z]