Índice acionário europeu tem leve alta com ganhos de bancos e da Fiat

LONDRES/MILÃO (Reuters) - O índice das principais ações europeias fechou com leve alta nesta quarta-feira, na medida que uma recuperação nas ações de bancos da região e ganhos na montadora Fiat Chrysler ajudaram a ofuscar as perdas das companhias que divulgaram balanços fracos.

O índice FTSEurofirst 300 fechou com alta de 0,07 por cento, a 1.322 pontos. O índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,03 por cento, a 335 pontos.

A Fiat Chrysler, a pior ação do setor automotivo até agora neste ano, subiu 8,2 por cento, tornando-se a maior alta do STOXX depois que um relatório disse que a empresa poderia vender sua unidade de peças Magneti Marelli para a Samsung por mais de 3 bilhões de dólares.

O índice bancário do STOXX 600 subiu 1,8 por cento, liderando os ganhos setoriais. No entanto, acumula perdas de cerca de 30 por cento em 2016, atingido por preocupações com créditos ruins e balanços fracos. O HSBC ganhou 4,5 por cento e o ING ganhou 8,2 por cento.