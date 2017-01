Ipiranga acerta com Chevron criação de empresa de lubrificantes no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Ultrapar aprovou proposta para associação entre sua subsidiária Ipiranga e a petroleira Chevron a fim de criar uma nova empresa no mercado de lubrificantes no Brasil, informou a empresa nesta quinta-feira.

Nos termos do acordo, Ipiranga e Chevron deterão 56 por cento e 44 por cento do capital da nova empresa, respectivamente.

"A associação unirá duas empresas altamente complementares e experientes neste mercado, visando a criação de valor por meio do compartilhamento de melhores práticas e do fortalecimento de sua posição no competitivo mercado brasileiro de lubrificantes", afirmou a Ultrapar, em nota.