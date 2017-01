Cetip tem alta de 18% no lucro do 2º tri, com receita maior em unidade de títulos

SÃO PAULO (Reuters) - A Cetip viu seu lucro crescer 18 por cento no segundo trimestre, apoiado em maiores receitas da unidade de títulos, que se sobrepôs à estagnação na divisão de financiamentos que lida com gravames de veículos.

"O ambiente real de negócios ainda foi bastante adverso", disse à Reuters o diretor financeiro e de relações com investidores da Cetip, Willy Jordan. Ele se referiu à atividade no mercado de capitais ainda modesta, refletindo o ambiente de baixa confiança dos investidores diante da economia em recessão.

A Cetip, que em abril anunciou união de suas operações com a BM&FBovespa, viu a receita líquida crescer 16,3 por cento ano a ano, para 318,2 milhões de reais.

Já na divisão de financiamentos, o avanço foi de apenas 1,7 por cento, refletindo a fraqueza pronunciada no mercado de financiamento automotivo, que gera receita para a Cetip com os gravames.

Pela manhã, a associação das montadoras de veículos, Anfavea, afirmou que as vendas de veículos novos no país em julho subiram 5,6 por cento ante junho, mas ainda tiveram queda de 20,3 por cento na comparação com um ano antes.