Ex-número um do mundo, Ivanovic é eliminada na primeira rodada no Rio

Por Drazen Jorgic

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ex-número um do mundo no tênis Ana Ivanovic foi eliminada dos Jogos Olímpicos na primeira rodada neste sábado, mas evitou culpar o vento ou as temperaturas elevadas do Rio, a exemplo do que fizeram outras atletas.

Ivanovic chegou a abrir uma set a zero contra a número 12 do mundo Carla Suarez Navarro, mas perdeu as duas parciais seguintes, marcadas por erros não-forçadas, para a espanhola. Ivanovic perdeu por 2-6, 6-1 e 6-2.

"Foi um confronto difícil para uma primeira rodada", disse Ivanovic, ex-campeã do Aberto da França que atualmente é a número 26 do ranking.

"Eu tive a chance de me recuperar no terceiro set, mas toda hora que eu estava próxima de devolver as quebras eu desperdiçava a oportunidade", acrescentou.

A partida de Ivanovic, como quase todas as outras na quadra central, foi disputada em um estádio com cerca de metade dos assentos vazios, algo que certamente desaponta os organizadores.

Mas o tamanho do público não foi problema para o japonês Kei Nishikori, que abriu o torneio masculino de simples vencendo o espanhol Albert Ramos-Viñolas com facilidade, por 6-2 e 6-4.

Nishikori disse que não se importava com o fato de as arquibancadas estarem vazias contanto que ele continuasse vencendo seus jogos. "Não é o mais importante", disse.