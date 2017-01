Investigação do Cade aponta conduta anticompetitiva da Petrobras no fornecimento de gás

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou ao Tribunal do órgão a condenação da Petrobras por conduta anticompetitiva no fornecimento de gás natural, após denúncia feita pela Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU).