Verizon mira mercado de tecnologia automotiva

NOVA YORK (Reuters) - As recentes compras de duas empresas de rastreamento de veículos feitas pela norte-americana Verizon Communications podem gerar mais acordos, com a companhia e a rival AT&T considerando o gerenciamento de frotas como uma fonte de crescimento, disseram analistas.

Enfrentando um mercado de internet sem fio saturado, várias empresas de telecomunicações estão buscando maneiras de extrair mais valor de suas redes existentes, para além do seu negócio principal de telefonia. Somente no mês passado, a Verizon comprou o Yahoo por 4,8 bilhões de dólares, entrando no setor de mídias digitais e publicidade.