Dow Jones e S&P recuam levemente, mas Nasdaq fecha na máxima histórica

(Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 recuaram nesta sexta-feira de máximas recordes, com dados moderados diminuindo a confiança de investidores na expansão econômica dos Estados Unidos, enquanto o Nasdaq subiu levemente para encerrar pela segunda sessão consecutiva em máxima recorde.

Dentre as maiores quedas do S&P 500 estava a Dow Chemical, que caiu 2,4 por cento, para 52,33 dólares, enquanto a DuPont caiu 1,9 por cento, para 67,66 dólares, um dia após reguladores da União Europeia abrirem uma investigação completa sobre o acordo de fusão das companhias avaliado em 130 bilhões de dólares.

Dados econômicos mostraram que o crescimento das vendas do varejo nos EUA ficou estável em julho, com as pessoas deixando de comprar itens de vestuário e outros bens, enquanto o índice de preços aos produtores caiu 0,4 por cento em julho, o maior recuo em quase um ano.