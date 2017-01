Tesla remove termo "autopilot" de site na China após colisão em Pequim

"Na Tesla, nós estamos continuamente fazendo melhorias, incluindo nas traduções", disse uma porta-voz da Tesla em comunicado enviado à Reuters. "Estamos no processo de solucionar quaisquer discrepâncias de idiomas. O momento da mudança (do site) não tem relação com os atuais eventos."

As referências ao recursos de "autopilot" e à expressão "zidong jiashi", que literalmente pode ser traduzida como direção autônoma, foram retiradas do site do sedã Modelo S no final do domingo. No lugar foi colocada a expressão "direção autoassistida".