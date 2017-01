Queda de câmera de televisão deixa 7 feridos dentro do Parque Olímpico do Rio

Por Eduardo Simões e Pedro Fonseca

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma câmera de televisão presa por cabos para transmitir imagens aéreas do Parque Olímpico dos Jogos do Rio despencou nesta segunda-feira e deixou sete pessoas feridas, todas sem gravidade, de acordo com informações do comitê organizador da Olimpíada e da empresa responsável pelo equipamento.

Entre os feridos, duas mulheres foram atingidas pela câmera e, após serem socorridas no local, foram levadas de ambulância para o hospital. Outras cinco pessoas, entre elas duas crianças, foram atingidas pelos cabos de sustentação da câmera e atendidas no posto médico do Parque Olímpico.

As duas crianças foram posteriormente levadas para um hospital para realização de exames de imagem. O comitê afirmou que os feridos atendidos no posto médico já foram liberados, e os que foram removidos ao hospital devem sair já nesta segunda-feira.

A câmera pertence ao serviço oficial de transmissão dos Jogos Olímpicos, conhecido pela sigla OBS, contratada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para transmitir as Olimpíadas para o mundo todo.

Em nota, o OBS informou que na tarde desta segunda, ainda antes do incidente, o cabo de movimentação da câmera se soltou e foi dada a determinação de retirar as pessoas da área e recuperar o cabo que puxava a câmera, que nesse momento ainda estava presa por dois outros cabos independentes, a 10 metros de altura.

O OBS disse que ambos os cabos tinham condições de suportar o peso da câmera. Imediatamente, o OBS diz ter pedido um guindaste para acessar a câmera, mas minutos depois, os dois cabos arrebentaram simultaneamente.

"Isso resultou na queda da câmera de uma altura de 20 metros", disse a empresa, acrescentado que foi determinada a realização de uma investigação completa.