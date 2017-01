Ginástica masculina comemora salto em número de medalhas e diz ter virado referência

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ginástica artística masculina do Brasil deu um salto de uma única medalha olímpica na história para quatro após subir três vezes ao pódio nos Jogos Rio 2016, como resultado de um trabalho de longo prazo que levou a modalidade de aprendiz a ser uma referência, de acordo com os técnicos da equipe.

Entre as medidas apontadas como fatores importantes para o desenvolvimento da modalidade estão treinos que simulam competições e o fortalecimento dos clubes para formação e treinamento de ginastas.

"Nós esperamos que a confederação dê continuidade no fortalecimento dos clubes, porque nossos atletas não saem de centros de treinamento, saem de clubes."

Zanetti ganhou na segunda-feira sua segunda medalha olímpica na prova das argolas, uma prata, depois de ter inaugurado em Londres 2012 a lista de medalhas da ginástica brasileira, com um ouro.

As outras duas medalhas no Rio foram conquistadas no solo, a prata de Diego Hypólito e o bronze de Arthur Nory.