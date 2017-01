Robson Conceição ganha inédita medalha de ouro para o Brasil no boxe

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O boxeador brasileiro Robson Conceição conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 2016 ao vencer o francês Sofiane Oumiha por decisão unânime na final da categoria até 60 kg, nesta terça-feira, fazendo explodir o público dentro da arena montada no Riocentro.

A medalha do baiano de 27 anos é a 11a conquistada pelo Brasil nos Jogos do Rio, a terceira de ouro.

Com o triunfo sobre o francês, o lutador entra para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro olímpica do boxe brasileiro.

Militar da Marinha, o boxeador disse ainda antes da Olimpíada que pretendia passar para o boxe profissional após os Jogos do Rio.

Caso concretize a mudança, ele deixará o boxe amador não só com a medalha de ouro olímpica, mas também com o vice-campeonato mundial em 2013 e a medalha de bronze no Mundial de 2015.