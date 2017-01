Petrobras instala equipamentos para elevar produção em poços da P-57 e P-58

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras vai elevar em 50 por cento a produção em cinco poços conectados a importantes plataformas P-57 e P-58, ambas em operação no Parque das Baleias, na parcela capixaba da Bacia de Campos, após a instalação de equipamentos no segundo semestre, informou a companhia em uma nota enviada à Reuters.

A estatal não detalhou exatamente quais os poços que sofrerão as intervenções nem o volume que pretende produzir adicionalmente. Entretanto, as duas unidades de produção estão entre as maiores produtoras do Brasil.