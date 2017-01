Massacre cometido por policiais deixa feridas em cidade no México

(Reuters) - A pequena cidade de Ocotlan, no oeste do México, foi duramente afetada por uma emboscada que o governo agora admite ter sido um ato de abuso policial, resultando na morte de dezenas de jovens que se filiaram a um poderoso cartel de drogas em busca de dinheiro e aventura, mas que encontraram apenas uma morte precoce.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos do México afirmou, na quinta-feira, que a polícia federal mexicana arbitrariamente executou pelo menos 22 dos 42 suspeitos de participarem do cartel, em um rancho há mais de um ano, e que moveu os cadáveres para simular um falso tiroteio.

Pode ter sido um ato de vingança. Junto com o chocante sequestro, em 2014, de 43 professores em treinamento, os quais não foram vistos desde que policiais corruptos supostamente os entregaram para membros de um cartel de drogas, este é considerado um dos piores casos de abuso policial em uma década de brutal violência no país.

Embora o ataque tenha ocorrido no município de Tanhuato, quase todos os mortos eram de Ocotlan, uma pequena cidade localizada entre os Estados de Jalisco e Michoacán, na linha de frente da guerra contra as drogas do México.