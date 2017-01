Aprovação dos EUA para acordo com ChemChina eleva ações da Syngenta

ZURIQUE (Reuters) - Um painel de segurança nacional norte-americano autorizou que a ChemChina assuma o controle do grupo de agroquímicos e sementes suíço Syngenta, em negócio de 43 bilhões de dólares, disseram as companhias, melhorando as chances de que a maior aquisição estrangeira por uma companhia chinesa possa se concretizar.

A decisão retira significativamente a incerteza sobre a aquisição da maior produtora de pesticidas do mundo, após as duas companhias terem anunciado um acordo em fevereiro.

"Nós não estamos divulgando os detalhes do acordo com o Cfius para respeitar a confidencialidade do processo", disse um porta-voz da Syngenta por e-mail em resposta a uma consulta da Reuters. "Todas as medidas de mitigação não são relevantes para os negócios da Syngenta".