Parceria de Whirlpool e Ambev inaugura fábrica de cápsulas de bebidas em MG

SÃO PAULO (Reuters) - A B.blend, joint venture formada pela fabricante de eletrodomésticos Whirlpool e pela Ambev, anunciou nesta terça-feira o lançamento de sua primeira fábrica de cápsulas de bebidas no país.

A unidade está localizada na cidade de Sete Lagoas (MG) e tem um linha dedicada à produção dos mais de 25 sabores disponíveis para consumo na máquina de bebidas em cápsula vendida pela parceria. Até então, as cápsulas eram produzidas na Alemanha.

De acordo com o presidente da B.blend, Omar Zeyn, a decisão de trazer a produção das capsulas para o país visa garantir mais controle no processo produtivo e acelerar o lançamento de novas bebidas ao portfólio da máquina B.blend. A fábrica de capsulas foi montada dentro do parque industrial da Ambev na cidade mineira.