Turquia envia mais tanques para ofensiva contra Estado Islâmico e milícia curda na Síria

KARKAMIS, Turquia (Reuters) - Ao menos mais nove tanques da Turquia entraram no norte da Síria nesta quinta-feira como parte de uma operação que visa expulsar o Estado Islâmico da região de fronteira ao redor de Jarablus e impedir que milícias curdas ocupem territórios, disseram testemunhas da Reuters.

Uma autoridade turca de alto escalão disse que agora há mais de 20 tanques do país dentro da Síria e que tanques adicionais e maquinário de construção serão enviados conforme solicitados.

"Precisamos de máquinas de construção para abrir estradas... e podemos precisar de mais nos próximos dias. Também temos veículos blindados para transporte de pessoal que poderiam ser usados do lado sírio. Podemos colocá-los em serviço conforme for necessário", disse o funcionário.

A mobilização é parte da "Operação Escudo do Eufrates", em meio à qual rebeldes sírios apoiados por forças especiais, tanques e aviões de guerra da Turquia entraram na quarta-feira em Jarablus, um dos últimos bastiões do Estado Islâmico na fronteira turco-síria. Trata-se da primeira grande incursão turca apoiada pelos Estados Unidos em seu vizinho do sul.