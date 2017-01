Obama enfatiza progresso climático antes de partir para cúpula do G20

"Nenhuma nação, nem mesmo uma tão poderosa quanto os Estados Unidos, está imune a um clima em transformação", afirmou Obama depois de pousar no Havaí, Estado norte-americano no Oceano Pacífico onde cresceu.

A turnê antecede um encontro na China no sábado com o presidente chinês, Xi Jinping, que sedia a cúpula do grupo da principais economias do mundo.