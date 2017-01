Forte terremoto no mar leva à retirada temporária de moradores da costa da Nova Zelândia

WELLINGTON (Reuters) - Moradores de áreas litorâneas da Nova Zelândia próximas da zona marítima onde ocorreu um grande terremoto no início desta sexta-feira receberam ordens para deixar a região temporariamente devido aos temores de um tsunami.

O tremor de magnitude 7,1 ocorreu às 4h37 da manhã (13h37 no horário de Brasília), a uma profundidade de 55 km, a 130 km de Te Araroa, de acordo com Geonet, serviço do governo de identificação de terremotos.