Explosão pode complicar planos da SpaceX para 2a base em Cabo Canaveral

CABO CANAVERAL (Reuters) - Danos à base de lançamento causados pela exploração do foguete SpaceX na quinta-feira podem fazer com que a empresa comandada pelo bilionário Elon Musk enfrente dificuldades para concluir um segundo local de lançamentos na Flórida, disseram autoridades nesta sexta-feira.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) levou sete pessoas à Flórida para supervisionar a investigação do desastre, disse o porta-voz da FAA. A agência que administra o lançamento de foguetes comerciais dos EUA exige suspensão dos voos da SpaceX enquanto a investigação não apresentar resultado.

Qualquer sinal de mal funcionamento do foguete pode exigir mudanças na frota SpaceX. Após um desastre da SpaceX em junho de 2015, o programa foi pausado por seis meses enquanto suportes defeituosos foram substituídos por foguetes Falcon 9.

"Devem ter sido muitos danos", disse um ex-oficial da Nasa, que ouviu a explosão de sua casa e pediu para não ser identificado. "Estou certo de que foram queimadas muitas linhas de comunicação, linhas de dados, todas as coisas que se alimentam no sistema de fixação (do foguete)".