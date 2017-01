EXCLUSIVO-Taurus vendeu armas a traficante internacional do Iêmen, alegam procuradores

PORTO ALEGRE (Reuters) - Maior fabricante de armas da América Latina, a brasileira Forjas Taurus FJTA4.SA vendeu armamento a um conhecido traficante iemenita que enviou as armas ao seu país em guerra civil, em um ato de violação a sanções internacionais, de acordo com documentos judiciais que a Reuters teve acesso.

As vendas foram negociadas e fechadas, segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, apesar de a empresa saber das restrições de negócios com o iemenita Fares Mohammed Mana'a, listado pela ONU como um dos maiores traficantes internacionais de armas.