Produção de veículos no Brasil cai 6,4% em agosto sobre julho

Por Flavia Bohone

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos do Brasil em agosto recuou 6,4 por cento sobre julho, a 177,7 mil unidades, informou nesta terça-feira a associação de montadoras, Anfavea. Na comparação com agosto do ano passado, o volume foi 18,4 por cento menor.

No mês passado, as vendas de veículos novos no país somaram 183,9 mil unidades, alta de 1,4 por cento ante julho, mas recuo de 11,3 por cento na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

"Estamos em um patamar (de vendas) que pode indicar crescimento mais para o fim do ano e crescimento mais expressivo em 2017", disse o presidente da Anfavea, Antonio Megale, a jornalistas.

Embora as vendas no Brasil tenham subido 1,4 por cento em agosto ante julho, Megale destacou que a cidade do Rio de Janeiro registrou uma queda de 14 por cento, movimento creditado à realização dos Jogos Olímpicos.

No acumulado do ano até agosto, a produção de veículos no Brasil tem queda de 20,1 por cento, para 1,383 milhão de unidades. As vendas tiveram queda de 23,1 por cento no período, a 1,349 milhão de veículos, enquanto as exportações de veículos e máquinas agrícolas recuaram 5,7 por cento, para 6,71 bilhões de dólares.

Para este ano, a expectativa da Anfavea é de queda de 5,5 por cento na produção, para 2,296 milhões de unidades, e baixa de 19 por cento nos licenciamentos, para 2,080 milhões. Para as exportações, a entidade espera recuo de 1 por cento ante 2015, para 10,4 bilhões de dólares.

O presidente da Anfavea afirmou que a situação política do país está resolvida e que o momento é de avançar nas reformas necessárias, destacando que a entidade apóia o ajuste fiscal pretendido pelo governo de Michel Temer.