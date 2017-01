Trump promete aumentar Forças Armadas dos EUA e quer plano para destruir Estado Islâmico

Animado por pesquisas mostrando que ele está reconquistando terreno em relação a Hillary, Trump se exibiu num discurso na Filadélfia como um defensor dos valores tradicionais republicanos sobre segurança nacional, mas com uma distinta relutância para iniciar novas guerras no Oriente Médio.

Ele afirmou que pediria ao Pentágono para apresentar um plano em 30 dias para a destruição do Estado Islâmico, se ele vencer as eleições de 8 de novembro. Contudo, ele disse que qualquer ação seria “temperada com realismo” e evitaria “derrubar regimes sem nenhum plano para o que fazer no dia seguinte”.