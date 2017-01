Temer é alvo de vaias e protesto na abertura da Paralimpíada no Maracanã

Por Pedro Fonseca

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Michel Temer ficou o menos exposto possível na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos do Rio na noite desta quarta-feira no Maracanã, mas mesmo assim ouviu vaias e gritos de protesto da arquibancada ao anunciar oficialmente aberta a Paralimpíada de 2016.

Assim como na abertura da Olimpíada, quando ainda era interino, Temer não foi anunciado no início da cerimônia desta quarta, e só teve seu nome citado ao ser chamado pelo presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Philip Craven, para declarar a abertura dos Jogos, na parte final do evento.

A breve declaração de Temer foi feita sob vaias e não pôde ser ouvida por completo, e a imagem do presidente sequer apareceu nos telões do estádio. Logo em seguida um setor da arquibancada gritou "Fora, Temer!", mas o protesto foi ofuscado pelos fogos de artifício.

Espectadores também vaiaram os discursos de Craven e do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, quando ambos fizeram agradecimentos ao governo federal pelo apoio para a organização dos Jogos. A fala de Nuzman chegou a ser interrompida, em meio a vaias e a aplausos em resposta.

Antes mesmo do início da cerimônia parte do público já havia gritado "Fora, Temer!" nas arquibancadas do Maracanã, e ao menos um espectador abriu uma faixa com a mesma frase. O presidente, no entanto, ainda não havia chegado à tribuna das autoridades de onde assistiu à abertura.

Além das vaias e do protesto, Temer foi descrito no guia da cerimônia entregue para os jornalistas como presidente em exercício, apesar de ter sido efetivado no cargo na semana passada. De acordo com o Comitê Rio 2016, quando o guia ficou pronto ainda não estava claro quando terminaria o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.