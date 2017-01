Sanofi e empresa do Google formam aliança de US$500 mi sobre diabetes

A Sanofi, que fez o anúncio nesta segunda-feira, já tinha afirmado no ano passado que estava trabalhando em parceria sobre diabetes com o Google.

"A companhia vai aproveitar a experiência da Verily com eletrônica miniaturizada, análise de dados e desenvolvimento de software com a expertize clínica da Sanofi para trazer tratamentos inovadores para pessoas que têm diabetes", disseram as duas empresas em comunicado.

Quase 400 milhões de pessoas no mundo têm diabetes, com a versão de tipo 2 representando mais de 90 por cento dos casos. Sem o tratamento adequado ou mudanças de estilo de vida, esse número deve crescer substancialmente nos próximos anos.

A joint venture criada por Sanofi e Verily chama-se Onduo e vai se concentrar inicialmente sobre a comunidade de tipo 2, especificamente no desenvolvimento de soluções que possam ajudar as pessoas a tomar melhores decisões sobre seu cotidiano. As soluções vão desde gestão melhorada de medicamentos a hábitos de vida melhores", disseram as companhias.