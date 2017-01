Irã inaugura navio em meio a aumento de tensões com EUA no Golfo Pérsico

BEIRUTE (Reuters) - A Guarda Revolucionária do Irã inaugurou um novo navio de 55 metros de comprimento nesta terça-feira que é capaz de transportar um helicóptero e até 100 homens, de acordo com o site da televisão estatal.

O lançamento do navio na cidade portuária de Bushehr acontece em um momento de alta tensão entre o Irã e os Estados Unidos nas águas do Golfo Pérsico. Autoridades dos EUA dizem que houve mais de 30 aproximações perigosas entre embarcações norte-americanas e iranianas no Golfo este ano, mais do que o dobro do mesmo período de 2015.

No dia 4 de setembro, um navio de patrulha da Marinha dos EUA mudou de curso depois que uma embarcação de ataque rápido da Guarda Revolucionária chegou a 91 metros de distância do barco norte-americano no centro do Golfo, no mínimo o quarto incidente do tipo em menos de um mês.

"Este navio aumenta o poder de dissuasão do Irã e terá efeito nos cálculos do inimigo, particularmente a América", disse o chefe naval da Guarda Revolucionária, o contra-almirante Ali Fadavi, no lançamento do navio, de acordo com o site.