Bumlai é condenado a 9 anos e 10 meses de prisão na Lava Jato por empréstimo ligado ao PT

(Reuters) - O juiz federal Sérgio Moro condenou nesta quinta-feira o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 9 anos e 10 meses de prisão, devido a um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais relacionado ao PT e investigado no âmbito da operação Lava Jato.

Junto a Bumlai também foram condenadas mais sete pessoas, incluindo o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto e o ex-diretor da Petrobras (PETR4.SA: Cotações ) Nestor Cerveró, ambos já condenados em outras ações penais oriundas da Lava Jato, além des executivos do Grupo Schahin.

De acordo com o Ministério Público Federal, Bumlai foi utilizado como intermediário para a obtenção de um empréstimo fictício de 12 milhões de reais junto ao Banco Schahin, cujos recursos teriam sido repassados ao PT.

Segundo os procuradores do MPF, o empréstimo foi pago de forma irregular por meio da concessão de um contrato de afretamento da Petrobras para o Grupo Schahin.

"A prática do crime envolveu fraudes de especial complexidade, como a quitação por simulação de dação em pagamento de semoventes, de difícil detecção, e ainda a utilização de empresa estatal em benefício indevido de agremiação partidária e do próprio condenado", afirmou o juiz em sua sentença.

Segundo Moro, "consequências devem igualmente ser valoradas negativamente, já que a prática do crime envolveu o financiamento ilícito de agremiação partidária, com distorções no processo político democrático".