Pilotos se preparam para prova mais difícil da Fórmula 1

A corrida sob luzes artificiais em um apertado circuito de 23 curvas e 5,065 quilômetros, feita no clima tropical ao norte da linha do Equador, só foi vencida por três homens: Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

O piloto da Red Bull Daniel Ricciardo, que ficou em segundo, atrás de Vettel no ano passado, espera ir bem no domingo e disse que não há escapatória do calor no assento do piloto e que todos os competidores possuem pouco descanso, por conta da duração da corrida.