Obama se une a líderes mundiais para criar santuários marinhos

Ao todo, os países presentes à conferência dos oceanos irão anunciar novos santuários cobrindo quase 1,19 milhão de quilômetros quadrados de oceano, uma área do tamanho aproximado da África do Sul.

O presidente dos EUA, Barack Obama, designou a primeira reserva marítima de seu país no Oceano Atlântico: 12.724 quilômetros quadrados conhecidos por suas montanhas submarinas e seus cânions na costa da Nova Inglaterra.

Obama, que lembrou que pegava 'jacaré' no Pacífico quando era menino no Havaí, classificou os compromissos como uma "primeira parcela muito boa", mas disse que uma ação internacional mais ousada é necessária."A ideia de que o oceano com o qual cresci não é algo que posso transmitir às minhas filhas e netos é inaceitável, é inimaginável", disse Obama na conferência.