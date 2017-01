Rosberg lidera treinos livres para GP de Cingapura

Os três primeiros tempos ficaram separados por apenas 0s380, em um treino em que Rosberg não conseguiu aproveitar plenamente com sua Mercedes a superioridade de seu motor em um circuito considerado lento e que ficado localizado no centro de Cingapura.

Rosberg ganhou as duas últimas corridas da temporada, reduzindo para apenas dois pontos a vantagem do líder do campeonato, Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe. O britânico terminou em sétimo na segunda sessão de treinos livres, após sofrer um problema hidráulico no carro.