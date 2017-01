Proteção da biodiversidade amazônica pode alimentar 4ª revolução industrial, diz estudo

RIO DE JANEIRO (Thomson Reuters Foundation) - A floresta amazônica guarda as chaves biológicas para iniciar uma quarta revolução industrial se a sua biodiversidade for protegida, afirmou um estudo publicado nesta sexta-feira.

Plantas amazônicas também poderiam levar a descobertas em relação a antissépticos, cremes contra rugas, remédios ginecológicos e drogas anti-inflamatórias, se elas forem combinadas com novas tecnologias, afirmou o estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences.