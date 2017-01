Rosberg garante pole position em Cingapura

CINGAPURA (Reuters) - O piloto da Mercedes Nico Rosberg conquistou a pole position na sua 200ª corrida de Fórmula 1, depois de uma volta de qualificação impressionante em torno do circuito de rua Marina Bay de Cingapura no sábado.

A melhor volta do alemão, de 1 minuto 42,584 segundos, deixou-o perfeitamente posicionado para retomar no domingo a liderança do campeonato do seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton.