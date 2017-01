Confrontos são reportados em portos de petróleo na Líbia

O porta-voz do Exército de Libertação Ahmed al-Mismari disse que forças pró-Haftar haviam repelido um ataque a Ras Lanuf com o auxílio de ataques aéreos, e estavam perseguindo forças de Jathran que fugiam de Es Sider, onde eles haviam tomado o controle no início do dia. Uma fonte ligada à indústria do petróleo líbia confirmou que o Exército de Libertação controlava os dois portos.