Geometria, uniformes e anos 1980 inspiram desfiles da Semana de Moda de Londres

LONDRES (Reuters) - Os estilistas buscaram inspiração na geometria, nos uniformes britânicos e nos anos 1980 para as criações que apresentaram durante o final de semana na Semana de Moda de Londres, e mais marcas passaram a adotar o modelo de venda direta ao consumidor, oferecendo itens saídos diretamente das passarelas.

A marca varejista Topshop se tornou a primeira a oferecer à clientela a chance de comprar peças logo depois de seu desfile no domingo, no qual as modelos mostraram estampas de zebra e saias abertas na coxa. Vestidos embelezados e jaquetas volumosas aumentaram o toque anos 1980.